Estrazione Million Day oggi 4 marzo

Tra gli appuntamenti quotidiani più attesi non può non ricevere una attenzione particolare l’estrazione del Million Day. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una delle lotterie più attese ed amate in senso assoluto in Italia. Ogni giorno, infatti, alle ore 19.00 migliaia e migliaia di italiani aspettano con ansia di conoscere la combinazione di numeri vincente nella speranza di poter portare a casa il milione di euro che viene messo in palio per tutti i biglietti vincenti. Come detto, si tratta di una estrazione molto attesa e nota praticamente a tutti. Andiamo adesso a vedere un po’ quello che è il regolamento di base di questo gioco.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 4 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 4 marzo | Come si gioca

Per tentare la fortuna con il Million Day non dovrai fare altro che acquistare, in una qualsiasi ricevitoria autorizzata, un biglietto al costo di 1 € scegliendo i tuoi cinque numeri compresi tra 1 e 55. A questo punto aspetta l’estrazione delle ore 19.00 e scopri se rientri nel gruppo dei fortunati che portano a casa un milione di euro.

Estrazione Million Day oggi 4 marzo | Gioca responsabile

Non dimenticare, per ovvie ragioni, di giocare sempre in maniera responsabile dal momento che il demone del gioco è sempre dietro l’angolo e rappresenta una insidia costante. Questa l’estrazione di ieri 3 marzo.