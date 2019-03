Giulia De Lellis ed Irama si sono lasciati? Arriva l’inaspettato retroscena.

Giulia De Lellis ed Irama non stanno più insieme. E’ questa la clamorosa indiscrezione che sta circolando nelle ultimissime ore. Potrebbe dunque essere già giunta alla parola fine la love story tra la fashion blogger ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il cantante ed ex concorrente di Amici. I due sono insieme dallo scorso novembre e, dopo i primi mesi di amore allo stato puro, espresso anche attraverso i social, ora pare che qualcosa si sia rotto. Non è chiaro però se i due giovani stiano soltanto attraversando un momento di crisi o si siano già lasciati in maniera definitiva. Ecco però cosa emerge dalle ultime indiscrezioni.

Giulia De Lellis ed Irama, amore finito? Le ultime indiscrezioni

L’amore tra Giulia De Lellis ed il cantante Irama, dunque pare sia giunto già al capolinea. Questa l’indiscrezione che trapela dal profilo Instagram di SpySee. Eppure i due sembravano una coppia davvero affiatata. I loro profili Instaram pullulavano di foto ricche d’amore. Una relazione che è iniziata sicuramente con il piede giusto. A riprova di ciò, dopo alcune settimane, ci sono state anche le presentazioni alle rispettive famiglie. Il rapporto poi è proseguito con il sostegno che Giulia ha dato ad Irama durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Il cantante, in gara con il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’, è stato raggiunto dalla sua amata soltanto durante l’ultima giornata della kermesse. Questo, già in quei giorni, fece circolare la voce di una presunta crisi. Voce che, a distanza di un mese, torna a risalire imperterrita. Si è davvero spezzato qualcosa tra Giulia De Lellis e Irama? O è soltanto una crisi passeggera? Non ci resta che attendere che uno dei due dichiari qualcosa e faccia luce sul caso.