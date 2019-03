Guai per Emily Ratajkowski e il marito. Secondo il «New York Post», nei confronti della coppia è stata sporta denuncia dal proprietario della loro casa.

Emily Ratajkowski è un’attrice, influencer, stilista e imprenditrice.

Resa famosa grazie al video musicale Blurred Lines accanto alle popstar Robin Thicke e Pharrell Williams, è diventata nel tempo una vera e propria icona di bellezza, anche grazie ad Instagram con un profilo che conta più di 22 milioni di seguaci, ipnotizzati dai suoi famosi “belfie”.

Ma la vita della bella Emily non è solo come quella che mostra sui social. La modella ed il marito Sebastian Bear-McClard sono stati, infatti, citati in Tribunale dal loro proprietario di casa.

Il motivo è assurdo. Da due anni la coppia milionaria non starebbe pagando l’affitto. La denuncia è stata presentata alla Manhattan Civil Court dal proprietario dell’appartamento che reclama oltre 120 mila dollari di affitto arretrato. Lo spazio di 100 metri quadri costerebbe alla coppia circa 5mila dollari al mese.

Hanno appena festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e già ci sono problemi per Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard. Secondo il «New York Post» la top model e il produttore americano non pagherebbero dal 2017 la pigione di 5 mila dollari di un loft che hanno affittato nel quartiere alla moda di Noho, nel Greenwich Village, a New York.

La coppia sfrutterebbe infatti una legge del 1982, chiamata “Loft Law”, che permette agli artisti in difficoltà economiche di poter sospendere il pagamento dell’affitto, e che impedisce lo sfratto agli inquilini che occupano ex edifici commerciali o industriali.

Peccato che secondo il «New York Post» il patrimonio della modella si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di dollari, mentre il marito può vantare guadagni per 12 milioni.