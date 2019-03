Jeremias Rodriguez è l’eliminato della puntata di lunedì 4 marzo 2019. Ecco la reazione della fidanzata Soleil.

Jeremias Rodriguez, naufrago dell’Isola dei Famosi, nella puntata di lunedì 4 marzo 2019, è stato eliminato dopo il televoto.

Nel momento in cui Alessia Marcuzzi, la conduttrice del programma, ha annunciato che Jeremias avrebbe dovuto lasciare l’Isola, la fidanzata Soleil incredula ha una reazione che sconvolge tutti.

Jeremias eliminato, la reazione di Soleil

La coppia formata nell’Isola dei Famosi, Soleil e Jeremias, ha fatto discutere tutti: il pubblico del programma ed il web.

L’argentino, nella puntata del 4 marzo 2019, è stato eliminato dal televoto ed è stato costretto ad andare sull’Isola che non c’è per raggiungere Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini.

La reazione della sua neo-fidanzata, Soleil Sorge, ha sorpreso tutti. La bella italo-americana incredula dell’accaduto, è scoppiata a piangere.

La conduttrice, Alessia Marcuzzi, prima dell’esito del televoto, ha ipotizzato che il pubblico avrebbe potuto votarlo in seguito alla storia d’amore nata con Soleil, accusata sul web di essere lì grazie a raccomandazioni. Jeremias però ha risposto che non gli interessa delle voci che circolano sulla sua compagna. Felice della sua nuova storia, la aspetterà fuori per viversela al 100%.

In studio è intervenuta anche la sorella, Cecilia Rodriguez per difenderlo. Le parole dell’ex gieffina argentina:

“Vive di pancia, siamo così. Ha tanto da dare e mi auguro che possa rimanere lì sull’Isola per migliorare ancora”.

Jeremias, in ogni caso, dopo essere stato eliminato, ha accettato la sfida di andare sull’Isola che non c’è. Una volta arrivato ha iniziato a discutere con Stefano Bettarini per nomination passate.

