Sembrava che la crisi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi fosse rientrata. Ad inizio anno, infatti, la coppia, consolidatasi negli studi di Uomini e Donne, avevano ammesso il loro periodo “no”. Dapprima la napoletana, con un messaggio lungo e triste. In seguito Giordano. Eppure, però, da quel giorno le cose sembravano andare meglio. Proprio in un recente articolo, infatti, vi avevamo parlato di un loro incontro. A quanto pare, però, le cose non sono affatto migliorate. Tanto che, pochi giorni dopo il ritorno di Nilufar a Napoli, c’è stata la dichiarazione. La loro storia d’amore è giunta al termine. “Incomprensioni e caratteri opposti”, queste sembrano le motivazioni della loro rottura.

La loro storia d’amore è iniziata all’incirca 10 mesi fa negli studi di Uomini e Donne. Sembrava procedere tutto alla grande. Eppure, però, non è stato così. Poche settimane fa, infatti, i due ragazzi hanno annunciato la loro rottura. Bisogna ammettere che, per tutti i loro fan, non è stato affatto un fulmine a ciel sereno. Già da tempo, infatti, la coppia non viveva un periodo felice. Ma purtroppo la forza del loro amore e del loro legame non è servito a fare superare le differenze caratteriali. Ovviamente, però, i fan sperano sempre in un ritorno di fiamma. Che, a quanto pare, sembra però essere più lontano che mai. L’ultima gesto della napoletana, infatti, ha lasciato tutti senza parole. Cos’è successo? A quanto pare Nilufar ha tolto il “segui” su Instagram a Giordano. Insomma, sembra proprio che non ci sia nulla di fare. Eppure, erano così belli insieme.