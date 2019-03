Orrore in strada, un uomo trova un cane e lo impicca con un filo di nylon ad un albero.

Un atto disumano e criminale. Un uomo ha trovato un cane randagio in strada e lo ha ucciso in un modo a dir poco barbaro. Il folle gesto è avvenuto a Montemiletto, un comune nella provincia di Avellino. Qui, in strada, un uomo di 65 anni ha inscenato una vera e propria ‘esecuzione’ ai danni del povero animale trovato in strada. La povera bestia è stata prima trovata in strada, poi catturata ed infine impiccata ad un albero con un filo di nylon. La macabra scena non è passata inosservata agli occhi dei passanti che, trovato il cadavere della bestia, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Orrore in strada, impicca un cane ad un albero con un filo di nylon: l’intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, dopo la segnalazione, sono immediatamente intervenute sul luogo. L’uomo, reo del terribile gesto, ora è accusato del reato di uccisione di animale. Subito dopo l’avvento delle forze dell’ordine, infatti chi ha compiuto il barbaro gesto è stato identificato tramite l’acquisizione e dopo i rilievi compiuti dai carabinieri di Montemiletto. Il tragico avvenimento, consumatosi venerdì, non ha ancora un vero e proprio movente. Per ora infatti non sono note le ragioni che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così disumano. Il cane ucciso, tra l’altro, era ben conosciuto all’interno del paese. Era un randagio, ma viveva in tranquillità per le strade del paese, senza mai dare fastidio a nessun cittadino. A riprova di ciò, il fatto che gli abitanti di Montemiletto gli avevano anche dato un nome, ovvero Lucky. L’uomo che ha compiuto il folle gesto, dopo esser stato denunciato, è stato deferito in stato di libertà. La salma di Lucky, che aveva tre anni, è stata consegnata al servizio veterinario dell’Asl di Avellino.