Riccardo Fogli, l’ex moglie tuona: “Lui mi ha tradita 10mila volte, ora sa com’è fare del male agli altri”.

Da settimane Riccardo Fogli è finito sulle principali pagine del gossip a causa di un presunto tradimento subito per mano della moglie Karin Trentini. L’ex membro dei Pooh ed ora naufrago all’Isola dei Famosi è al centro di un vero e proprio scandalo che, probabilmente, verrà chiarito nella puntata di stasera del reality, in cui interverrà anche Fabrizio Corona. E’ stato proprio l’ex re dei paparazzi infatti a far circolare questa voce. Secondo l’indiscrezione, Fogli sarebbe stato tradito per ben 4 anni dalla sua seconda moglie Karin. A commentare la vicenda, durante il programma ‘Storie Italiane’ c’è stata anche l’ex moglie di Fogli, ovvero Viola Valentino che ha speso parole decisamente dure nei confronti del suo ex marito.

Riccardo Fogli ed il presunto tradimento, le parole dell’ex moglie Viola Valentino

Viola Valentino è stata ospite di Storie Italiane e lì ha ammesso di provare affetto per il suo ex marito Riccardo Fogli. A riprova di ciò, c’è il fatto che recentemente la Valentino ha anche pubblicato una foto di lei insieme a Riccardo, risalente agli anni insieme. Nonostante l’affetto però, Viola non dimentica il dolore che il cantante le ha fatto provare a causa dei continui tradimenti durante i loro venti anni di matrimonio. Ecco le parole vi Viola Valentino che non le manda a dire al suo ex marito e commenta duramente le indiscrezioni messe in giro da Corona: “Ho pubblicato quella foto per affetto. Nostalgia? Assolutamente no, io sono felicemente fidanzatissima con un’altra persona, Francesco, ma ho vissuto dei momenti bellissimi con Riccardo. Il presunto tradimento? La calunnia è un venticello, se questo venticello si trasformerà in tempesta, Riccardo capirà cosa significa fare del male alle persone. Non sono stata tradita una volta, ma mille, diecimila volte. Sarebbe ripagato con la stessa moneta. Voglio vedere se l’accetterà con dignità come ho fatto io. Lei può negare tutto ma ci sono delle prove. O la mettono a tacere, o vedremo gli sviluppi”.