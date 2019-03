Made in Sud, gli auguri speciali di Belen Rodriguez per l’ex marito Stefano De Martino.

Stefano De Martino ha iniziato la sua nuova avventura a Made in Sud, il programma comico della RAI. Un’avventura tutto nuova per De Martino che lo vede così impegnato alla conduzione vera e propria di un programma tutto suo.

Made in Sud: l’esordio di De Martino e gli auguri di Belen

In passato De Martino si era già confrontato con le sue doti da conduttore prima ad Amici di Maria De Filippi, quando gestiva il Day Time pomeridiano della scuola di spettacolo più famosa della televisione e, successivamente, lo avevamo visto anche in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi 2018. Entrambe queste sue esperienze hanno avuto un grandissimo successo al punto tale da smuovere “Mamma Rai” che lo ha voluto nelle sue fila e ha iniziato a corteggiarlo. Un corteggiamento andato a buon fine che del resto ha fatto sì che Stefano De Martino diventasse conduttore ufficiale della nuova edizione di Made in Sud del 2019. Un salto di qualità sicuramente per la carriera di De Martino che in questi giorni non ha negato un po’ di agitazione e di tensione nei confronti di questa nuova avventura.

Belen, il messaggio per Stefano De Martino su Instagram

A dargli manforte però arriva un augurio speciale, quello di Belen Rodriguez, l’ex fidanzata finita nuovamente nel ciclone e nella bufera dei commenti e del gossip per un suo presunto al ritorno di fiamma proprio con De Martino. A poco sono servite le smentite visto che i due hanno un legame indissolubile rafforzato ovviamente dalla presenza del figlio Santiago De Martino. Così questa sera Belen Rodriguez ha postato nelle storie di Instagram una foto di De Martino al suo esordio televisivo nel programma Made in Sud e lo ha incorniciato con un augurio speciale, sentito e sicuramente di cuore che la bella showgirl Argentina ha voluto fare al suo ex compagno.

