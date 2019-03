Ultima estrazione Superenalotto, 11 persone vincono più di 20mila €

Il 2 marzo si è tenuta quella che è l’ultima estrazione, in ordine di tempo e non certo in senso assoluto, che si è tenuta del Superenalotto. Si è trattato, per amor di verità, di una estrazione piuttosto fortunata dal momento che sono stati ben 11 coloro i quali hanno fatto, come si suol dire in questi casi, “Il cinque”. Queste undici persone, dunque, hanno portato a casa una cifra da urlo pari a niente poco di meno che 22.500 € circa.

Peccato, però, dal momento che nessuno è riuscito a realizzare la combo 5+1 e nemmeno il 6, che poi alla fine dei conti resta sempre l’obiettivo principale di questo gioco. Ovviamente, però, questo ritardo comporta che il montepremi continua ad aumentare ed a diventare allettante.

Ultima estrazione Superenalotto,vincono in 11: il montepremi attuale

Allo stato attuale delle cose il montepremi messo in palio da questa lotteria si aggira intorno ai 118 milioni di euro rappresentando una cifra a dir poco da capogiro ed ambita. In ogni caso, ricorda sempre di giocare in maniera responsabile senza perdere il controllo della situazione. Il demone del gioco è, infatti, sempre dietro l’angolo e rappresenta una insidia che non può, né deve, essere sottovalutata. Resta sempre connesso qui, in conclusione, per essere sempre aggiornato sull’ultima estrazione Superenalotto.