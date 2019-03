Guai per un ex tronista del programma pomeridiano “Uomini e Donne”. A quanto pare la persona in questione è indagata per concorso in truffa. Si tratta di…

Un ex tronista di Uomini e Donne è stato indagato per concorso in truffa. Si tratta di Paolo Marco Filippin. Undici anni dopo la sua comparsa nel programma, per Filippin arrivano i guai con la giustizia: infatti, la Guardia di Finanza di Pordenone, su disposizione della Procura della Repubblica, ha perquisito l’azienda dell’ex tronista. Il motivo? A quanto pare decine di clienti del suo mobilificio hanno sporto denuncia, perché nonostante avessero versato l’acconto, non hanno mai ricevuto i mobili che avevano ordinato.