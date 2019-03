Ballando con le Stelle, è ufficiale, una politica sarà la nuova concorrente del programma.

Manca sempre meno alla nuova edizione del dance show del sabato sera, in onda su Rai Uno, Ballando con le Stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci andrà in onda dal 9 marzo all’11 maggio tutti i sabati dalle ore 20.35. Secondo indiscrezioni però, l’avvio del programma potrebbe subire uno slittamento di una settimana per evitare la forte concorrenza di C’è Posta Per Te. Il cast è quasi al completo, ma mancano ancora dei tasselli. E’ proprio di queste ore la notizia dell’ufficialità di una nuova protagonista come concorrente dello show. Stiamo parlando di Nunzia Di Girolamo, politica ed ex parlamentare di Forza Italia che, secondo l’indiscrezione di Blogo, danzerà all’interno del programma. Così, dopo Nancy Brilli, ecco che arriva la conferma anche della politica Nunzia Di Girolamo.

Una partecipazione davvero inaspettata che però fa ben sperare. Nunzia Di Girolamo, infatti pare essere l’asso nella manica di Milly Carlucci per questa nuova edizione di ballando con le Stelle. La politica è attualmente in tv come opinionista all’interno della trasmissione di Massimo Giletti Non è l’Arena. Ultimamente Milly Carlucci aveva preannunciato un cast pazzesco e le aspettative, per ora, sono state completamente rispettate. Queste le parole della Carlucci al settimanale Di Più: “Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco. Ma sono ancora tenuta al silenzio sui nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando”. Si riferiva alla Di Girolamo? Questo non possiamo dirlo con certezza. Certo è però che assistere ad un politico che danza su note caraibiche sarà oggetto di curiosità per tantissimi telespettatori. Che dire, non ci resta che aspettare il 9 marzo per assistere allo show.