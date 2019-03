Barbara D’Urso cambia look per il nuovo programma: non sembra lei!

Sulle reti Mediaset la D’Urso è certamente una vera e propria icona e non a caso adesso, oltre alle trasmissioni storiche che lei conduce, è pronta a partire con un nuovo programma tutto suo. A tal proposito c’è tanta curiosità a proposito di questo nuovo format ma per il momento i fan di Carmelita devono, per così dire, accontentarsi di una novità di minor peso.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bella presentatrice Barbara D’Urso, volto noto della Mediaset, e per essere sempre aggiornato sulla sua vita sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Ha, infatti, deciso di cambiare il suo look e lo ha annunciato a tutti con un post su Instagram davvero molto simpatico e divertente come al solito. Il risultato di questo cambiamento non è di poco conto, dal momento che è sufficiente per renderla davvero poco riconoscibile.

Per non perderti mai un post, una foto, una storia o un video che Barbara D’Urso condivide sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Barbara D’Urso cambia look, fan sorpresi

Nella foto in questione, infatti, la si vede con una capigliatura rossa a a dir poco insolito. Tanto insolita, però, quanto accattivante, tanto come idea che dal punto di vista della sua resa. Di recente proprio Carmelita ha avuto uno scontro in diretta con Maria Monsé e la Marchesa e chissà che questo attimo di tensione non l’abbia spinta a fare un post così.