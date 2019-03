Belen Rodriguez si spoglia su Instagram: c’è un dettaglio che non va giù ai fan

Allo stato attuale delle cose Belen Rodriguez è senz’altro una delle donne più belle e più complete della televisione italiana. Si, è proprio così. Non solo, infatti, l’argentina canta e balla eccellentemente. Ma ha una caratteristica che la contraddistingue dalle altre: la bellezza. Bisogna ammettere, infatti, che Belen è sempre fantastica. E lo dimostra ogni volta sempre di più. Come? Beh, sappiamo tutti che la showgirl è una vera e propria celebrità su Instagram. Sul social, infatti, non perde mai occasione di mostrarsi in tutte la sua straordinaria bellezza. Così come pochi minuti fa. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Come dicevamo quindi, non è assolutamente la prima volta che Belen Rodriguez pubblica degli scatti davvero deliziosi su Instagram. Proprio in mattinata, infatti, la showgirl ha pubblicato una fantastica foto in top. Insomma, un puro spettacolo. Ma non è finita qui. Belen ha voluto davvero strafare. E così, pochi istanti fa, ha pubblicato un ulteriore scatto davvero piccante. La showgirl, da come si può vedere in alto, è in intimo. Ricordiamo, infatti, a tal proposito che Belen è la testimonial di una famosa marca di biancheria intima. Eppure però, ancora una volta, fa impazzire i suoi fan. Purtroppo, però, per c’è un dettaglio che sicuramente non sarà piaciuto ai suoi numerosi fan. Quale direte voi? Beh, la nebbia. Ebbene si. L’effetto dello shooting, infatti, non permette di vedere a pieno la perfezione e straordinaria bellezza della modella. È un vero peccato, insomma. Anche se dobbiamo ammettere che, con questo vedo – non vedo, è davvero fantastica.