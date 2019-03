Belen Rodriguez fa impazzire i suoi followers su Instagram: il top è scollato, si vede tutto.

Una serata movimentata quella di ieri sera per Belen Rodriguez. Il cuore della bella showgirl argentina infatti era diviso tra Rai 2 e Canale 5. Su Rai 2, il debutto di Stefano De Martino come conduttore della nuova edizione di Made in Sud, al fianco di Fatima Trotta. Su Canale 5, l’Isola dei famosi, reality in cui fino a ieri era presente il suo adorato fratello Jeremias. La Rodriguez, molto attiva sui social, ha commentato entrambe le trasmissioni attraverso le sue Instagram Stories. Prima fa gli auguri a quello che sembra essere di nuovo il suo compagno per la sua nuova avventura a Made in sud, dopo difende il fratello e Jeremias e si scaglia duramente contro L’Isola e Fabrizio Corona, per una clip spiacevole mostrata al concorrente Riccardo Fogli. Ma c’è un terzo post pubblicato sempre ieri sera dalla bellissima Belen che ha incuriosito moltissimo i fan.

Belen Rodriguez fa impazzire Instagram: il top che indossa è davvero scollato

Tra le numerose storie postate ieri sera da Belen, c’è un video che ha colpito molto i suoi seguaci. Per più di un motivo. Il primo è il solito: la sua straordinaria bellezza. La showgirl nel video in questione appare seduta sul divano, in testa un cappello e addosso un top nero, semplice, ma davvero scollato. Un top che mette in mostra le notevoli forme dell’argentina, che da anni fanno impazzire il web.

Il secondo motivo è la frase che Belen associa al video, una frase che sa di attacco e che forse si collega al post precedente, che la showgirl aveva pubblicato contro l’Isola dei famosi. Nel video la donna muove la testa, ironizzando sul fatto che la testa le girasse per le troppe stupidate ascoltate. A chi si riferirà? Al suo ex Fabrizio Corona? Quel che è certo è che, arrabbiata o no, la Belen riesce a essere sempre estremamente sensuale.

