Direttori artistici Serale Amici di Maria De Filippi: ecco chi potrebbero essere i nuovi coach.

Il Serale di Amici di Maria si sta avvicinando in maniera sempre più prepotente! I concorrenti della scuola di Amici 2019 stanno cercando di ottenere un posto per il Serale di Amici 18, ma i rumors e i gossip in questo momento riguarda essenzialmente i nomi dei futuri coach delle due squadre di Maria De Filippi. La padrona di casa infatti ha voluto puntare nuovamente sui direttori artistici e sulla pagina Instagram del programma arriva un primo indizio.

Amici 2019, Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i nuovi coach?

Sulla pagina social di Amici di Maria De Filippi si vedono solamente le gambe dei due futuri direttori artistici e coach che camminano verso una luce. I rumors sui chi potrebbe ricoprire questo ruolo sono molti e i due nomi più papabili sono Ermal Meta e Fabrizio Moro. La possibilità di una loro partecipazione al Serale di Amici di Maria De Filippi era già nell’aria visto che hanno ottenuto sempre un grande successo, ora si sono “separati” artisticamente, ma continuano ad avere un bel rapporto e sarebbero due bellissime figure intense nel ruolo di aiuto per i giovani artisti. Il team di Amici 18 sulla pagina Instagram scrive: “Il Serale di Amici 18 sta arrivando e loro due saranno i direttori artistici. Provate a indovinare chi sono!”. Vedremo quindi nelle prossime anticipazioni di Amici 2019 se saranno proprio loro i direttori artistici del Serale oppure no. Intanto si vocifera anche in merito alla commissione che, al Serale di Amici 18, vedremo se sarà coadiuvata da quella esterna oppure se invece sarà formata solo dai professori che abbiamo imparato a conoscere in questo percorso. Quasi sicuramente però torneranno i tre giudici esterni che avranno un ruolo importante come sempre nell’elezione del Vincitore di Amici 2019.

Concorrenti Serale Amici 2019: gli allievi ammessi

Intanto però i ragazzi continuano la loro corsa verso il Serale. In dubbio ancora Mowgly e Alessandro Casillo che pensano proprio di non farcela. Intanto per ora i concorrenti ammessi sono:

Rafael

Tish

Vincenzo

Giordana

Alberto

Umberto

