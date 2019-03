Elisabetta Canalis in costume: lo scatto bollente pubblicato su Instagram fa impazzire i fan.

E’ una delle veline più amate di sempre. Parliamo di lei, Elisabetta Canalis. Sarda, mora, dalla bellezza semplice e nello stesso tempo provocante: la Canalis è considerata da tutti una delle showgirl italiane più belle di sempre. Merito della sua semplicità, del suo viso mai ritoccato che anche oggi, a 40 anni, appare pulito come tanti anni fa. E sono passati davvero tanti anni dalla sua prima apparizione in tv: correva l’anno 1999-2000, quando la Canalis ballava sul bancone del famosissimo tg satirico Striscia la notizia. Al suo fianco, la bionda Maddalena Corvaglia, sua grandissima amica ancora oggi. Una bellezza insomma che il tempo non scalfisce quella della Canalis, che sui social è amatissima e seguitissima da migliaia di fan. Merito delle foto che la bella sarda pubblica costantemente sui suo profili social. E proprio qualche ora fa Elisabetta ha postato uno scatto che non è di certo passato inosservato.

Per tutte le ultime informazioni su Elisabetta Canalis e tutte le showgirl più famose della nostra tv CLICCA QUI

Elisabetta Canalis in costume su Instagram: lo scatto bollente fa impazzire i fan

Qualche ora fa la bella Canalis, in vacanza alle Bahamas, posta una foto sul suo Instagram che fa letteralmente impazzire i suoi followers. Si tratta di un selfie, in cui l’ex velina appare sdraiata su un lettino nelle acque limpide e paradisiache delle Bahamas. Fin qui, tutto tranquillo, se non fosse che in primo piano nella foto non c’è il viso della bella Elisabetta, ma la sua prorompente scollatura. Il bikini mette in risalto le generose forme della showgirl e lo scatto è indubbiamente bollente. La reazione del web, come prevedibile, non si è fatta attendere, e in poco tempo il post è stato invaso da migliaia di like e commenti. Commenti di apprezzamento, come sempre quando si tratta di Elisabetta Canalis, amatissima dagli uomini, ma non solo. Anche le donne la apprezzano molto: merito della sua genuinità e semplicità, doti rare nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche — >Gli Animalisti si scagliano contro Elisabetta Canalis | VIDEO