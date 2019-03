Fabrizio Corona, dura replica a Belen: “Fingi di essere quello che non sei”

Avevano sollevato un polverone non da poco le parole di Belen Rodriguez rilasciate ieri sera, con la modella argentina che, per usare un eufemismo, non le aveva di certo mandate a dire all’ex re dei paparazzi. ovviamente, da quel momento in avanti è iniziata una sorta di attesa spasmodica nei confronti della inevitabile risposta da parte di Corona che non è venuto meno alle aspettative ed ha deciso di replicare a modo suo.

Nel replicare alla modella sudamericana, sua ex fidanzata, ha scelto la linea dura, per così dire, mettendo nel mirino direttamente il suo stile di vita. E le parole in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web.

Fabrizio Corona replica a Belen Rodriguez

Il colpo assestato dallo show man siciliano è piuttosto diretta, dal momento che dice a chiare lettere che la modella argentina esibisce sui social una vita che non è la sua reale. Basta questo, a suo avviso, per smontare e far perdere di valore tutte le parole che lei ieri ha speso nei suoi confronti.