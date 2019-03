Isola dei Famosi, Eva Henger contro il programma: le dure parole dell’ex pornostar, postate su Instagram durante la puntata di ieri sera.

Puntata molto discussa quella dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri 4 marzo.

In particolare, un episodio ha fatto molto discutere il popolo del web.

Si tratta della vicenda che in questi giorni ha coinvolto uno dei concorrenti del reality, il cantante Riccardo Fogli: il presunto tradimento della moglie Karin Trentini.

Già nella scorsa puntata, Alessia Marcuzzi aveva messo al corrente Riccardo riguardo lo scoop lanciato da Fabrizio Corona, su Corona Magazine; ma il cantante, innamoratissimo della moglie, non è sembrato per niente scosso dalla scoperta. Inoltre, due settimane fa, Karin è volata in Honduras per smentire le voci e chiarire con suo marito.

Ieri però, a Riccardo Fogli è stata mostrata una clip in cui Fabrizio Corona si è rivolto al cantante con parole molto dure, avvisandolo di avere le prove del tradimento di sua moglie Karin. La reazione di Riccardo, palesemente sofferente, ha colpito tutti.

Isola dei Famosi, Eva Henger contro il programma

Corona nella clip definisce Riccardo Fogli vecchio e “cornuto”. Una scena non proprio bellissima, soprattutto considerando la reazione del cantante: educato e composto come sempre.

“Un gran signore, nobile d’animo” lo definisce Alda D’Eusanio, opinionista della trasmissione, che inveisce poi duramente contro Corona, invitandolo a ritornare in carcere.

Ma non è stata l’unica a storcere il naso davanti a quelle immagini. Tra le numerose critiche apparse sul web, spunta anche quella di Eva Henger. Durante la diretta di ieri, l’ex pornostar ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui esprime tutta la sua rabbia. “Non so voi, ma io mi sento male per Riccardo Fogli. Poverino! Che m***e!”

Anche Belen Rodriguez, ex di Fabrizio Corona, ha commentato l’episodio su Instagram: “Che schifo, che vergogna, non si gioca con la vita degli altri”.