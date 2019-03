Isola dei Famosi 2019, le parole di Facchinetti per l’amico Riccardo Fogli dopo gli attacchia di Fabrizio Corona.

Nella puntata ieri Lunedì 4 marzo 2019 dell’Isola dei Famosi è scoppiata una vera e propria polemica inerente il caso del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. La notizia è stata confermata con enfasi da Fabrizio Corona che ha proprio ribadito con forza come lui fosse a conoscenza totale di questa relazione della compagna di Fogli con un altro uomo.

Roby Facchinetti e il toccante messaggio a Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi 2019

Subito dopo la puntata i messaggi di sostegno Riccardo Fogli, che abbiamo visto nettamente provato dalla situazione, sono stati tantissimi. Fra questi non poteva certo mancare Roby Facchinetti, ex membro del gruppo dei Pooh, nel quale ha cantato proprio con con Riccardo Fogli. Nel messaggio si legge “Caro Riccardo, mi dispiace tanto per quanto ti sta accadendo, ma so che sei una roccia e so che porterai a termine questa tua fatica al meglio, per poi riabbracciare finalmente tutta la tua famiglia. Perché per un uomo vero come te, loro sono e rimarranno sempre la cosa più importante della vita. Ti voglio bene e sappi che per me, ma anche per tutti coloro che hanno seguito l’atroce e incomprensibile attacco che hai subito, hai vinto comunque ancora tu: vinci sempre, anche nella tempesta. Ti abbraccio forte. Roby“.

