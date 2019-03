Real Madrid – Ajax in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Gli ottavi di finale di Champions League regalano uno spettacolo sempre di assoluto livello e non è certo un caso se questa sia per eccellenza la competizione più importante su scala mondiale nel mondo del calcio. In questo torneo, poi, senza ombra di dubbio la regina è certamente il Real Madrid, al di là delle difficoltà che sta riscontrando in questa stagione. I galacticos, per ottenere il pass per i quarti di finale, stasera dovrà vedersela contro l’Ajax difendendo il 2-1 della gara di andata.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie partite che giorno dopo giorno si disputano in Italia ed in Europa, con un particolare riferimento alla UEFA Champions League, allora CLICCA QUI!

Tante le difficoltà riscontrate nel primo atto di questa doppia sfida dalle merengues, che però alla fine sono riusciti a portare a casa la vittoria in trasferta che mette la strada a dir poco in discesa. Andiamo a vedere come sarà possibile seguire questa gara in televisione ed in streaming.

Real Madrid vs Ajax: come vederla in streaming e in diretta tv

Si tratta da una sfida tutta da vivere, nonostante il favore dei pronostici sia tutto dalla parte del Real Madrid, sia per quanto riguarda questa gara nello specifico che in ottica qualificazione. Il match non sarà visibile in chiaro, ma verrà trasmesso solo su Sky. Se non sei a casa e vuoi seguirla comunque, ricorda che potrai usufruire del servizio di Sky Go in maniera gratuita per seguirla in streaming, oltre che in TV. Insomma, torna il grande calcio dopo lo spettacolo di Napoli – Juventus.