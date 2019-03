Riccardo Fogli, il bellissimo messaggio di Alvin commuove i social.

Uno dei concorrenti che più sta facendo parlare di sé quest’anno all’Isola dei Famosi è sicuramente l’ex membro dei Pooh, Riccardo Fogli. Il cantante da settimane è finito nell’occhio del ciclone a causa di un gossip che lo riguarda in prima persona. Suo malgrado Riccardo è finito al centro del gossip a causa di un presunto tradimento da parte di sua moglie Karin Trentini. A far circolare la notizia è stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Proprio Corona, durante la puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera, lunedì 4 marzo, ha voluto parlare con Riccardo e dirgli tutta la verità. Le parole di Corona sono state durissime e, secondo moltissimi telespettatori e personaggi dello spettacolo, anche inutilmente umilianti. Dopo il confronto avvenuto tra Fogli e Corona i telespettatori hanno espresso tutto il loro dissenso.

Per sapere tutto sull’Isola dei Famosi 2019 allora CLICCA QUI

Riccardo Fogli, dopo le dure parole di Corona arriva il bellissimo messaggio dell’amico Alvin

Leggi anche -> Riccardo Fogli, il commovente messaggio di Facchinetti all’amico/ VIDEO

I toni e le parole usate da Corona ieri sera nei confronti del naufrago Riccardo Fogli, non sono piaciute ai più. Gli utenti sui social si sono avventati contro Corona ma soprattuto contro la trasmissione che ha permesso un suo intervento così umiliante nei confronti di Fogli. Le opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti si sono immediatamente dissociate dalle parole di Corona. La Parietti si è sentita anche in dovere di scrivere un lungo post sul suo profilo Instagram a riguardo. Tantissimi poi sono stat i messaggi sui social di solidarietà ed in difesa di Riccardo Fogli. Molti personaggi dello spettacolo hanno avuto parole di conforto nelle ultime ore per il naufrago. L’ultimo è stato il suo compagno di avventura, ovvero Alvin che, attraverso il suo profilo Instagram ha scritto una breve frase che in poche parole racchiude forse il pensiero di gran parte dei telespettatori italiani: “Grande classe, grande spirito. Chapeau”. A queste parole Alvin ha allegato un video che riprende la scena dell’abbraccio tra lui e Riccardo avvenuto nella puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera.

LEGGI ANCHE —> Isola dei Famosi, Belen contro Corona: “Che schifo, non si gioca con la vita degli altri!”