Stasera in Tv, martedì 5 marzo: #cartabianca e Di Martedì. Scopriamo le anticipazioni e gli argomenti dei due talk di Rai Tre e La 7.

Si prospetta una serata ricca di programmi davvero interessanti. Quindi,su Rai 2 assisteremo alla quarta puntata del docu-film Il Collegio, in onda alle 21:20.

Su Rai 3 e La 7 continuerà l’appuntamento con i due talk show. Su Rai 3 l’immancabile appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo #cartabianca. Mentre su La7 ritroveremo, come consueto, Di Martedì. Ma scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni di entrambi i talk.

Stasera in Tv, martedì 5 marzo: #cartabianca

Come ogni settimana su Rai3, anche in questo appuntamento Bianca Berlinguer approfondirà una tematica molto cara ai nostri giorni. La trasmissione aprirà una finestra sugli avvenimenti di politica, economia e costume di maggior rilievo della settimana, con l’ausilio di servizi, collegamenti ed ospiti in studio. Contribuiscono all’approfondimento, note firme del giornalismo e servizi realizzati dagli inviati. In collegamento Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

Stasera in Tv, martedì 5 marzo: Di Martedì

Continua l’appuntamento con il talk di Giovanni Floris su La 7.

Anche questa sera, il conduttore intervisterà personaggi illustri con i quali analizza i temi della puntata. In particolare, le primarie del Pd che hanno visto trionfare Nicola Zingaretti; come cambierà il volto del partito affidato al nuovo segretario nazionale; e la questione che il Pd per il suo rilancio ha bisogno di alleati.

Di questo e di tanto altro si occuperà la puntata del 5 marzo 2019 di DiMartedì, in onda su La7 dalle 21.15. Tanti gli ospiti, in studio e in collegamento, con le interviste, i servizi di approfondimento, i mini talk e i sondaggi di Nando Pagnoncelli.