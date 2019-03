Stasera in Tv, martedì 5 marzo: Sole a Catinelle | Trama | Cast

Divertimento assicurato stasera, 5 marzo, in TV: in programma “Sole a catinelle”, il film cult realizzato dal comico Checco Zalone.

Si prospetta un grande martedì ricco di programmi TV. Una menzione particolare la merita certamente il film cult di Checco Zalone. Stiamo parlando, ovviamente, di “Sole a catinelle“, che questa sera andrà in onda su Canale 5 intorno alle ore 21.20.

Si tratta di un film molto amato dagli italiani e, dunque, anche stasera sono previsti grandi ascolti.

Stasera in TV, Sole a Catinelle: trama

“Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno”. È questa la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la promessa va mantenuta. Fortuna che a Checco non manca l’ottimismo; partito con la speranza, delusa, di vendere qualche aspirapolvere ai suoi parenti in Molise, si ritrova a casa di Zoe, una ricchissima ragazza che ha un figlio proprio dell’età di Nicolò. Nasce un’amicizia tra i due bambini e Zoe “adotta” Checco e Nicolò e li fa entrare nel suo mondo: inviti a party esclusivi, bagni in piscine fantastiche e ancora yacht, cavalli, campi da golf, serate a Portofino. E naturalmente Checco travolgerà lo stile compassato e in fondo ipocrita di questo mondo con la sua travolgente simpatia e innocente spregiudicatezza.

Sole a catinelle: cast

Checco Zalone, Robert Dancs, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Ruben Aprea, Matilde Caterina, Stefano Sabelli, Daniela Piperno, Lydia Biondi, Augusto Zucchi, Marco Paolini, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio.