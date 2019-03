Una caramella per la festa della Donna, è questo il regalo ‘generoso’ che Trenitalia ha messo a disposizione ad una parte dei suoi passeggeri di sesso femminile per l’8 marzo.

Trenitalia ha pubblicato poche ore fa sul proprio sito un comunicato che in pochissimo tempo ha scatenato l’ironia del web. In occasione della festa delle donne la compagnia ferroviaria ha annunciato che regalerà una caramella per parte delle passeggere di sesso femminile che viaggeranno in treno.

