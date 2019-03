Uomini e Donne, l’inaspettata dichiarazione di Ivan Gonzalez: “Sonia mi insulta”

L’ultima coppia di Uomini e Donne appare più felice ed innamorata più che mai. Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, a distanza di una settimana dal loro fidanzamento, si mostrano ai loro più accaniti sostenitori. C’è da dire che il loro percorso nel famoso dating show di Canale 5 non è stato affatto semplice. Soprattutto per Sonia. Fino all’ultimo istante, infatti, la bella sarda pensava che il fascino di Natalia avesse conquistato il bel spagnolo. Fortunatamente per lei, però, non è stato così. Ivan, infatti, ha scelto lei. E Sonia, ovviamente, ha risposto di “si”. Eppure, a distanza di una settimana, come andranno le cose tra di loro? Sono proprio i diretti interessati a svelarcelo.

Come dicevamo quindi, Ivan e Sonia, a distanza di una settimana, si sono mostrati ai fan. In una diretta su Instagram, infatti, la neo coppia di Uomini e Donne racconta come procede la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Bisogna dire che i due sembrano davvero molto affiatati ed innamorati. A confermarlo è lo stesso Ivan. Anche se lo spagnolo, però, si lascia andare a delle esilaranti e clamorose confessioni. “Non ci siamo più lasciati”, esordisce Ivan nel suo discorso. Ma non solo. Come detto anticipatamente, infatti, lo spagnolo rivela molto di più della sua vita di coppia. “Lei è molto diversa. Mi insulta, mi parla sopra”, continua lo spagnolo. Insomma, sembra proprio che Sonia abbia un bel caratterino forte e vivace. D’altra parte, lei stessa non ne aveva mai fatto mistero. Nonostante questo, però, Ivan appare felice e spensierato accanto a lei. In bocca al lupo.