Uomini e Donne, Teresa e Andrea si è riaccesa la scintilla? L’indizio social è lampante

E’ stata senza ombra di dubbio la scelta più sofferta degli ultimi anni. Il Trono di Teresa Langella negli ultimi mesi ha lasciato col fiato sospeso i fan del programma Uomini e Donne fino all’ultimo istante. Il dubbio sulla scelta da fare tra Antonio e Andrea si è sciolto soltanto all’interno del castello. Lì la tronista napoletana ha deciso di concedere il suo cuore ad Andrea Dal Corso che, inaspettatamente, ha però rifiutato di presentarsi alla cerimonia conclusiva, rifiutando di fatto Teresa. Dopo settimane di critiche e sofferenza, pare che oggi Andrea abbia cambiato opinione su Teresa. Il bel corteggiatore infatti sembra pentito della sua scelta di rifiutare la mora napoletana ed ora è più che mai convinto di riconquistarla.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea frequentazione in corso: il chiaro indizio su Instagram

Andrea Dal Corso vuole riconquistare Teresa Langella, questo è poco ma sicuro. L’ex tronista però, giustamente, dice di non fidarsi più di lui e vuole delle forti dimostrazioni da parte sua. Purtroppo non ci giungono riscontri sul fatto se Teresa e Andrea si siano visti o meno. Ad oggi i social sono l’unico mezzo che può darci indizi sulla vicenda. In particolare il social più amato dai vip oramai, ovvero Instagram. E’ proprio da qui che i fan della coppia, poche ore fa, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa importantissima. Andrea Dal Corso ha iniziato a seguire Teresa Langella sul famoso social network di fotografie. Un chiaro segnale di un riavvicinamento tra i due. Intanto, il ‘segui’ di Andrea a Teresa su Instagram non è l’unico segnale social che arriva dai due. Poche ore fa Teresa ha postato una Insta story di uno sfondo nero con una frase molto emblematica: “Fa male farsi male”. Cosa avrà voluto dire l’ex tronista con queste parole? Che le fa male stare lontana da Andrea, oppure che il suo riavvicinamento la porta a pensare di dover soffrire di nuovo e quindi star male? A voi le interpretazioni.

