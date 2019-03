Isola dei Famosi, Alba Parietti “complice” nel caso Fogli: la risposta dell’opinionista è da applausi.

Da lunedì sera non si fa altro che parlare del brutto momento televisivo che ha visto protagonista, a suo malgrado, il naufrago Riccardo Fogli. L’ex membro dei Pooh è stato umiliato da Fabrizio Corona che, in diretta televisiva, ha dichiarato di avere le prove del tradimento della moglie di Fogli. Da quel momento in poi, in questi ultimi giorni, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo hanno mandato messaggi di solidarietà all’amico Riccardo. Allo stesso tempo il pubblico si è schierato tutto dalla parte del naufrago, accusando la produzione di aver perso il controllo della situazione lasciando dire determinate parole a Corona. L’opinionista Alba Parietti si è esposta molto sulla vicenda, schierandosi totalmente dalla parte di Riccardo. Oggi però sono arrivate delle accuse da parte di Aldo Grasso sul Corriere. Secondo il noto giornalista, dopo la forte presa di posizione della Parietti nei riguardi del caso Fogli, l’opinionista dovrebbe abbandonare la trasmissione.

Alba Parietti accusata di essere “complice” nel caso Fogli: arriva la risposta dell’opinionista dell’Isola

Dopo l’accusa ricevuta, ovvero quella di essere “complice” nel caso Fogli, pronta è arrivata la risposta dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, Alba Parietti. La showgirl ha scelto il suo profilo Instagram per esprimere la sua presa di posizione con queste parole: “Voglio rispondere ad Aldo Grasso, che oggi sul Corriere, dice che se non me ne vado dal programma sono complice del caso Fogli. Benché sappia benissimo che io sul piano autorale parlo e conto solo su ciò che dico e faccio io. Forse Aldo Grasso ha sottovalutato la delicatezza del momento, forse non ha capito che se un guerriero come Riccardo, viene gettato a terra insanguinato e a mani nude si difende in modo straordinario, grazie alla sua signorilità e riesce così ridotto a smascherare il “ male” e l’arroganza di Corona ,difendendo la sua vita la sua dignità e il suo essere un uomo, anche restando e non abbandonando la nave, per pudore si tace, non si prende il ruolo di protagonista e con determinazione, semmai quando ti viene consentito alleggerisci il dolore e proteggi anche la squadra, tutta, la nave, il lavoro di tanti incolpevoli. Se io mi fossi alzata, rubando con un gesto eclatante o parole violente avrei scelto il ruolo impropriamente, fuori luogo di protagonista, non avrei rispettato nemmeno Riccardo che pur soffrendo sceglieva di restare e lottare, uccidere il drago della cattiveria da solo. Io rispetto gli spettatori, la televisione le televisioni, per la quale lavoro e il mio editore, che nonostante abbia idee politiche diverse dalle mie mi ha sempre stimato e rispettato e questo è reciproco Perché siamo persone che hanno rispetto degli altri. E io rispetto restando Mediaset, le maestranze e il lavoro di tanti, anche di quelli che sbagliano. Perché tutti sbagliamo. Apprezzo la decisione di dare un segnale forte, di volontà di cambiamento e presa di coscienza, che certi fatti non debbano più accadere. Tuttavia io resto sulla nave anche quando c’è tempesta, chiedo scusa e cerco di migliorare me stessa per migliorare gli altri, senza accusare nessuno io rispondo di me stessa, senza sentirmi migliore, ma domandandomi come posso fare a migliorare prima di tutto me stessa. Restando me stessa con la mia dignità e i miei valori che per ne sono vitali. Senza giudicare o pontificare sugli altri. Io devo queste spiegazioni al mio pubblico e alle persone che mi stimano, a loro devo spiegazioni. Il resto è Grasso che cola”.

