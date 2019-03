Alessia Marcuzzi sotto accusa dopo Corona a L’Isola dei Famosi: arriva il commento di Karina Cascella

Sapevamo che un intervento del genere avrebbe scatenato numerose reazioni. E così come al Grande Fratello Vip, quando Corona litigò con Ilary Blasi, anche l’intervento dell’ex re dei paparazzi, nella puntata precedente de L’Isola dei Famosi, ha scatenato di tutto. In particolare, ciò che è stato recriminato è il modo con cui Corona abbia informato Riccardo Fogli di ciò che sta accadendo in Italia. C’è, infatti, chi si è schierata apertamente contro di lui, come Belen ad esempio. Oppure, c’è chi si è schierata contro Alessia Marcuzzi. A detta di molti, infatti, la conduttrice avrebbe dovuto difendere il cantante. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo. Karina Cascella, ad esempio, ha un’opinione completamente differente dagli altri.

Karina Cascella si è sempre distinta dalle altre opinioniste proprio per il suo carattere forte e deciso. Ma soprattutto per il suo modo di dire le cose. L’opinionista di Pomeriggio Cinque è la classica “peli senza lingua”. Esprime un suo concetto in modo lineare e dettagliato. Ed è lo stesso modo che ha utilizzato nell’esprimere il suo parere sull’affare Riccardo Fogli – Fabrizio Corona. Secondo Karina, infatti, non è assolutamente da recriminare l’atteggiamento di Corona, dal momento che è il suo lavoro. Certo, avrebbe potuto moderare i toni. Ma, purtroppo, il succo è quello. Tantomeno Karina si schiera contro la Marcuzzi. “Non fa altro che riportare ciò che accade”, sostiene l’opinionista. Sapete, invece, contro chi si schiera apertamente? Semplice. Contro la moglie del cantante, Karin Trentini. “Le chiacchiere non vengono fuori dal niente. La sua assenza in TV pesa più di un macigno”, conclude Karina su Instagram. Voi, invece, da che parte state?