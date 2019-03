Amici 2019, grande colpo della De Filippi: ecco chi è il primo giudice del serale che inizierà il 30 marzo.

Manca sempre di meno all’inizio del serale del talent show più famoso del piccolo schermo. Sabato 30 marzo infatti partirà la fase finale di Amici di Maria De Filippi. La fase più bella, quella in cui i ragazzi rimasti sono senza dubbio i più talentuosi. I concorrenti in gara saranno divisi in due squadre, ognuna capitanata da un coach che li guiderà. Sfide di canto e ballo si alterneranno, tra duetti con ospiti e coreografie mozzafiato. Il tutto osservato dettagliatamente da una giuria ben selezionata. E proprio a questo proposito , nelle ultime ore è spuntato il nome del primo componente ufficiale della giuria di Amici: si tratta di Loredana Bertè. Reduce dal successo ottenuto a Sanremo, la cantante torna ad Amici per la seconda volta, avendo già ricoperto questo ruolo nelle edizioni del 2015 e del 2016.

Dopo il successo ottenuto dalla sua “Che cosa vuoi da me” all’ultimo Festival di Sanremo, la Bertè si prepara a una nuova avventura. Nuova ma non nuovissima. Come abbiamo detto, Loredana ha già partecipato nelle vesti di giudice nella trasmissione di Queen Mary. E i fan più accaniti non avranno certo dimenticato le continue e accese discussioni con il rapper Briga. Chi sarà nel mirino della Berté quest’anno? Staremo a vedere.. Intanto continuano le numerose ipotesi riguardo gli altri membri del cast. Finora nessuna conferma ufficiale, ma per il ruolo di direttori artistici due nomi su tutti sarebbero in vantaggio: si tratta di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Due grandi amici, vincitori di Sanremo in coppia, ma che in questa occasione sarebbero uno contro l’altro. Saranno davvero loro i coach delle nuove squadre? Appuntamento a Sabato 30 marzo per scoprirlo!

