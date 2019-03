Amici, screzio tra Alessandro e Federica, lite furibonda durante il pomeridiano del talent show.

Manca sempre meno alla fase finale del talent show Amici di Maria De Filippi. Il tanto amato, desiderato e temuto serale si avvicina. Non per tutti i ragazzi nella scuola però arriverà la maglia verde, dunque la tensione inizia a salire e i litigi e le incomprensioni sono dietro l’angolo per i ragazzi che stanno inseguendo il loro sogno. Poche ore fa nel day time andato in onda su Real Time abbiamo assistito ad una lite furibonda tra Alessandro e Federica. Punti di vista a confronto che sono sfociati in una vera e propria discussione molto accesa. Ecco cosa si son detti i due.

Amici, lite furibonda tra Alessandro e Federica durante il day time

I due cantanti ovvero, Alessandro della squadra ‘Sparta’ e Federca, della squadra ‘Atene’ hanno inscenato un acceso diverbio davanti agli occhi di tutti gli altri ragazzi. La discussione si è accesa a causa di un pensiero espresso da Alessandro che, a suo dire, in sostanza accusa Federica di ‘predicare bene e razzolare male’. Ecco le parole del cantante della squadra Sparta: “Se io faccio una cosa tu dici che l’avresti fatta diversa, se lui (Moogly, ndr) fa una cosa tu dici che l’avresti fatta diversa. Ma perché allora quando danno i consiglia a te tu allora non li segui e sbagli anche tu?”. Difronte a queste parole Federica si accende perché ritiene che Alessandro stia dicendo delle falsità: “Assicurati prima di parlare: Alex (Britti, ndr) mi ha detto una roba ed io l’ho fatta, così come con Stash. Non mi dovete venire a rompere i co*** per queste cose, mi inca*** quando mi vengono messe delle cose in bocca che non vengono dette da me. Poi se Rudy (Zerbi, ndr) ha un problema con me perché non gli piaccio, questo è un altro discorso perché non posso farci nulla”.

