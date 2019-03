A quanto pare una concorrente di Amici si è stancata di essere presa di mira. Si tratta di Giordana Angi che durante le prove è scoppiata in lacrime.

La concorrente Giordana Angi sta attraversando un periodo molto particolare. A quanto pare si sente sola, dopo essere stata delusa dalle persone delle quali si fidava. Tuttavia Giordana non ha rivelato alcun nome, ha semplicemente espresso di sentirsi sola e, durante le prove, è scoppiata in lacrime. Un lungo sfogo che ha rivelato un altro aspetto della cantante di Amici. Purtroppo però la concorrente che è entrata al serale non è stata molto chiara, infatti non siamo a conoscenza di quale episodio in particolare lei faccia riferimento.

Amici, Giordana Angi in lacrime durante le prove: ecco cos’è successo

A quanto pare una concorrente di Amici si è stancata di essere presa di mira. Si tratta di Giordana Angi che proprio durante le prove con il vocal coach, si commuove e scoppia a piangere. “Basta piangere! Sto sempre a piangere… per cosa poi? Devo proteggere la ‘piccola me’. Non deve andare in giro da sola. Io sono cresciuta. All’inizio di Amici ero un’altra. Durante questo percorso ho tolto tante maschere. Alcune persone non devono capire come sto altrimenti mi sbranano! Soffro per ogni caz****!”. Queste sono state le parole di Giordana. La concorrente durante lo sfogo ha sottolineato più volte di aver modificato nettamente la sua personalità, a tratti troppo fragile, nonostante le maschere indossate allo scopo di apparire forte soprattutto per difendersi dagli altri. Inoltre Giordana ha riflettuto sulla crescita che l’ha vista durante il suo percorso all’interno del programma.

