Anna Tatangelo, triste messaggio: “Mi mancano tanto”

Anna Tatangelo, arriva il triste messaggio sui social: “Mi mancano tanto”

E’ stata una delle protagoniste femminili dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La sua inconfondibile voce e quell’innegabile bellezza mediterranea la rendono di certo una delle cantanti italiane più apprezzate degli ultimi anni. Stiamo parlando di Anna Tatangelo che, dopo la partecipazione a Sanremo 2019 con il brano ‘Le Nostre anime di notte’, sta vivendo una seconda fase della sua carriera con il nuovo album ‘Che la fortuna sia cn me’. Anna è di certo una delle donne più amate ed ammirate nel mondo della musica italiana. La sua voce è unica, così come la sua bellezza. E lo sa bene il compagno Gigi D’Alessio che, poco tempo fa si è reso protagonista di una scenata di gelosia sui social. La bellezza di Anna però è una costante che non ha tempo. A dimostrazione di ciò, pochi minuti fa la Tatangelo ha postato sul suo profilo Instagram delle sue foto risalenti a quando era bambina in compagnia dei suoi nonni.

Anna Tatangelo, arriva il triste messaggio sul suo profilo Instagram per i suoi amati nonni

Nella storia Instagram si vede una Anna Tatangelo piccolissima in compagnia dei suoi nonni. La foto è davvero emozionante. Anna si è lasciata andare ad un momento di nostalgia e lo ha condiviso con i suoi seguaci. Le parole che sono state scritte dalla cantante a corollario della fotografia con i nonni sono di quelle che ti fanno piangere il cuore: “Nonno da grande farò la cantante e verrai ai miei concerti. Avevo già la faccia da impertinente. Mancate tanto”. In poche parole la Tatangelo esprime tanto: la passione per il canto sin da bambina, l’amore per i nonni e quel sogno di cantare un giorno per loro che, oggi, tristemente non ci sono più.

