Belen Rodriguez continua ad essere continuamente sulla bocca di tutti. La bella e brava modella e showgirl argentina, negli ultimi anni ha aumentato a dismisura la sua fama a livello nazionale e internazionale grazie all’utilizzo dei social. Spesso però, come accade anche per tanti altri personaggi famosi e dello spettacolo che utilizzano assiduamente i social network, questi ultimi possono rivelarsi un’arma a doppio taglio. Non solo tanti commenti positivi e apprezzamenti, ma molte volte ci si ritrova di fronte a messaggi e commenti di poco gusto che talvolta cadono anche in becere offese. E’ il caso di quanto accaduto quest’oggi con Belen e una dura polemica a distanza con Nina Moric, la quale sul tramite il suo profilo Instagram ha sentenziato: “Ricorda ciò che tu hai fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale, ricordatelo”.

Belen Rodriguez offesa gravemente, la mamma perde la pazienza: reazione durissima

Nel frattempo però la stessa Belen Rodriguez ha pubblicato un’immagine su Instagram relativa al compleanno appena trascorso di sua mamma, e alla festa che le hanno dedicato. Tra i vari commenti di auguri per sua madre, tuttavia, è spuntato anche il commento di un utente che oltre a fare i suoi migliori auguri per il compleanno della madre, fa riferimento proprio al messaggio lanciato da Nina Moric. A tale commento ha poi risposto un altro account (che sembra essere un fake), che ha difeso Nina Moric e ha offeso Belen, rincarando la dose su quanto affermato dalla Moric, definendola “patetica e falsa, come una borsa di Gucci presa dai marocchini”. A questa assurda offesa, ha risposto direttamente la madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, che ha difeso la figlia scrivendo: “Sei un fake, tu non esisti!”.

