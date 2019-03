Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta il video che li mette in difficoltà

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia più amata dal pubblico italiano. Insomma, sulla parola ‘coppia’ ci sarebbe tutto un preambolo da fare e diverse precisazioni. Riassumendo, possiamo evidenziare che tra loro c’è un matrimonio finito, un bimbo bellissimo e tanta stima reciproca. Quindi, ‘coppia’ lo sono stati, ma adesso in teoria non lo sono più. Forse anche in pratica, ma ci sono troppe voci, nell’ultimo periodo, che parlano di un loro riavvicinamento.

Il gossip è molto veloce e Stefano De Martino lo sa bene: “A volte non si fa neanche in tempo a smentire una notizia che subito fa il giro del web”, affermava pochi giorni fa in un’intervista il ballerino più amato dalle donne italiane. Il ballerino di Torre del Greco, in provincia di Napoli, che tra l’altro ha appena iniziato la sua nuova avventura a Made in Sud.

Stefano De Martino alla festa della mamma di Belen Rodriguez

Si chiama Veronica Cozzani la mamma di Belen Rodriguez: è una donna molto piacente, sempre sorridente e molto affezionata alla sua famiglia. Proprio ieri, 5 marzo 2019, ha compiuto 56 anni (tra l’altro, portati benissimo). Sembra una fanciulla, ma 56 anni sono da festeggiare come si deve. Così, ha riunito tutta la famiglia per fare un po’ di ‘baldoria’ per la sua festa di compleanno.

C’era tanta gente al compleanno di Veronica. Sì, la chiamiamo così perché ‘signora’ invecchierebbe e non ci sembra il caso. Tanta gente, tra cui Stefano De Martino. Insomma, fa piacere e forse anche di più che Stefano De Martino abbia conservato un ottimo rapporto con sua suocera. Tuttavia, questo non fa altro che alimentare nuove voci sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. In un video, postato su Instagram da vicolodellenews, si vede chiaramente il ballerino presente alla festa di compleanno di Veronica, mamma di Belen Rodriguez. Come sarà andata? La festa bene, molto bene. Viste anche le foto caricate dalla mamma di Belen sui social. Ma, tra loro? Immaginiamo ci siano tante occasioni per vedersi e che questa sia stata una delle tante. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore… ma quando invece si è così vicini, cosa succede? Bisognerebbe chiederlo a loro. Certo, questo video li metterà ancora un po’ più in difficoltà. Perché, diciamocelo chiaramente, chi crederà – tra tutti i malpensanti che ci sono in Italia – alla storiella del buon rapporto con la ex suocera?

