Chi è Alberto Matano, il giornalista che ha fatto innamorare Elisa Isoardi

Alberto Matano è un noto giornalista italiano. Nato nel 1972, ha iniziato a scrivere per l’Avvenire. Collabora, poi, con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio e prima di superare, nel 1996, la selezione per entrare nella Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Passa poi all’Ansa, dove diventa giornalista professionista per poi approdare al TG1. Lavora da anni anche in radio ed è, per quanto riguarda il mondo della televisione, l’autore di “Sono innocente”, docufiction che racconta le storie di persone arrestate ingiustamente.

Sempre molto interessanti i suoi speciali ed i suoi approfondimenti, grazie ai quali si è saputo fare amare da una fetta di pubblico via via crescente. Non a caso, infatti, su Instagram vanta un seguito non di poco conto, con circa 35mila seguaci.

Chi è Alberto Matano: vita privata

Il suo nome è entrato di prepotenza nel mondo della cronaca di recente a causa, o per merito, di un post condiviso su Instagram da Elisa Isoardi. L’ex fiamma di Matteo Salvini, dopo la rottura con il vice premier, ha condiviso una foto con lui con una didascalia che ha fatto sognare molti: “Follemente innamorata di Alberto Matano”. Si attendono nuove notizie in tal senso, ma in ogni caso si tratta certamente di un indizio non di poco conto.