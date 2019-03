A Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso affronta e discute del caso Fogli con i suoi ospiti. La conduttrice però commenta il gesto e dice la sua.

Nel programma pomeridiano, condotto da Barbara D’Urso, si continua a parlare della tanto discussa indiscrezione rivelata dall’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Quest’ultimo attraverso un videomessaggio ha rivelato, all’ex frontman e bassista dei Pooh, Riccardo Fogli di avere le prove del presunto tradimento della moglie, Karin Trentini, con l’imprenditore ed amico Giampaolo Celli. Il filmato ha suscitato non poche polemiche principalmente per la brutalità delle sue dichiarazioni ma anche per la modalità scelta. In difesa di Fogli sono arrivati diversi messaggi di solidarietà. Molti personaggi dello spettacolo hanno avuto parole di conforto nelle ultime ore per il naufrago. A parlare è arrivata anche la conduttrice del noto programma Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso, che ha voluto dire la sua in merito a questa questione.

Corona – Fogli, Barbara D’Urso si schiera: il suo commento

A Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso affronta e discute del caso Fogli con i suoi ospiti. Tuttavia non riesce ad essere neutrale e dice la sua, criticando la scelta di Corona: “Non voglio giudicare la persona perché sapete che non abbiamo un buon rapporto, anzi non abbiamo proprio un rapporto. Io non l’avrei fatto in quel modo. Io conduco dei reality da quindici anni. So quello che noi autori diciamo sempre ai concorrenti. Chi sceglie sa che, purtroppo, tutta la sua vita verrà scandagliata. Io sono stata protagonista in quest’Isola. Quest’anno, si è scoperto che un concorrente aveva scritto cose orrende e sessiste contro di me. Io sono amica di Riccardo, ieri, il cuore mi si stritolava. Riccardo, secondo me, andava protetto fuori, prima”. La D’Urso inoltre ha anche aggiunto che i concorrenti del programma devono essere pronti a tutto: “Io non sono d’accordo sul modo in cui tutto ciò è avvenuto. Io posso rispondere sui reality che scrivo. Chi entra in reality però deve mettersi in gioco su tutto. Se avesse mostrato le prove sarebbe stato anche peggio.”

