Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario innamorata? La clamorosa indiscrezione

Sembra che nella scuola di Amici ci sia aria d’amore. La ballerina Elena D’Amario, secondo quanto riporta il settimanale Chi, sembra proprio che abbia una nuova fiamma. Sappiamo tutti che, ai tempi della scuola, Elena era felicemente fidanzata con un suo compagno. Sapete chi è? Parliamo, infatti, di Enrico Nigiotti. Ebbene si. Il cantante de “Nonno Hollywood” è stato il compagno, seppure per poco tempo, della bella ballerina. I due si sono conosciuti all’interno della scuola. E non si sono lasciati. Fino a quando, però, gli impegni lavorativi di entrambi, li hanno fatti separare. Nonostante questo i due ragazzi sono rimasti in ottimi rapporti. Ma, soprattutto, sono riusciti a creare una vita. Proprio nelle ultime ore, infatti, sta impazzando un’indiscrezione sul web. Vediamo tutto nel particolare.

Com’è giusto che sia, Elena D’Amario dopo la fine della storia d’amore con Enrico Nigiotti si è rifatta una vita. Ripetiamo, com’è giusto che sia. Ed infatti, nonostante sia impegnata nel talent Amici di Maria De Filippi, sembra che la ballerina sia impegnata anche nella vita reale. Stando alle foto pubblicate sul settimanale Chi, infatti, Elena è stata sorpresa in dolce compagnia. Tra l’altro parliamo anche di un volto per nulla sconosciuto al pubblico. Di chi parliamo? Di Michele Morrone. L’attore di Che Dio ci Aiuti. Ovviamente non sappiamo nulla di certo. Ma stando alle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra proprio che tra i due ci siano un’ottima intesa e complicità. Per adesso, non ci sono smentite e né tantomeno conferme dai diretti interessati. Chissà come stanno realmente le cose tra i due. Voi cosa ne pensate?