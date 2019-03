La bella showgirl e modella, Elisabetta Canalis, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories uno scatto in costume.

Elisabetta Canalis, show girl, modella ed attrice italiana, è una bellissima donna che vanta di un fisico mozzafiato. Diventata famosa inizialmente grazie al suo ruolo di Velina nel programma Striscia la Notizia, negli anni si è fatta apprezzare sia come showgirl che anche come attrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Gli Animalisti si scagliano contro Elisabetta Canalis | VIDEO

Elisabetta Canalis fisico da urlo: lo scatto

La show girl, modella ed attrice Elisabetta Canalis è stata una delle veline più famose ed ancora oggi è una bellissima donna: ha fatto parlare di se anche per le sue storie d’amore con VIP come il calciatore Bobo Vieri e la stella del cinema, George Clooney.

LEGGI ANCHE—> Elisabetta Canalis, shooting al mare: l’acqua fa scivolare il costume

Ha condiviso tramite le sue Instagram Story una foto del suo fisico mozzafiato in costume su un lettino, mentre prende il sole. I fan della modella sono tutti in visibilio.

Questa la storia di Instagram:

L’ex velina si trova in vacanza alle Bahamas con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. La coppia si è conosciuta a Los Angeles nel 2012 e da quel giorno sono diventati inseparabili. Nato e cresciuto negli States, Brian Perri è un chirurgo.

Tra un bagno al mare, un pisolino al sole e teneri momenti con la figlia, Elisabetta ha postato molti scatti delle vacanze sul suo profilo Instagram. L’ex velina è molto seguita sui social e riceve tantissimi commenti: due milioni di followers frutto, oltre che della sua bellezza, anche delle sue storie d’amore diventate famosissime.

Per sapere in tempo reale tutto quello che c’è da conoscere sia sulla vita privata che su quella professionale della ex Velina, a dir poco molto famosa, Elisabetta Canalis, allora —> CLICCA QUI