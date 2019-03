Estrazione Million Day oggi 6 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Tra gli appuntamenti quotidiani più attesi dagli italiani va certamente tenuta in considerazione anche l’estrazione del Million Day. Ogni giorno sono davvero tantissimi i giocatori d’azzardo che alle ore 19.00 attendono di conoscere quello che è l’esito della loro giocata dal momento che questa lotteria è, in senso assoluto, probabilmente una delle più divertenti in senso assoluto. In palio, infatti, viene messa la possibilità di portare a casa un milione di euro con pochissime mosse, tra l’altro tutte molto semplici, ed al costo di solo 1 €. Insomma, il rischio è minimo ma il guadagno, eventuale, è davvero da urlo.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 6 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 6 marzo | Come si gioca

Prendere parte a questa lotteria è davvero molto facile, dal momento che non dovrai fare altro che andare in ricevitoria e, al costo di solo 1 €, acquistare un biglietto scegliendo cinque numeri compresi tra 1 e 55. A quel punto, non ti resterà altro da fare che attendere le ore 19.00 per conoscere il risultato di questa estrazione, sperando che la fortuna poi faccia il suo.

Estrazione Million Day oggi 6 marzo | Gioca responsabile

Al di là di tutto, ricorda ovviamente di mettere sempre al primo posto il divertimento ed il relax e non le vincite. Il demone del gioco, in questi casi, può infatti giocare scherzi molto pericolosi. Questi i numeri estratti ieri 5 marzo.