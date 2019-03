Francesco Totti vuole il quarto figlio e la vacanza con Ilary a Ortisei è il momento giusto? Tutti i gossip.

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo è ovviamente quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. Alcuni giornali di gossip hanno deciso di seguire la coppia in montagna, dopo una splendida vacanza insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel al sole delle Maldive, i due sono ora ad Ortisei, in vacanza sulla neve.

Leggi anche: Ilary Blasi Totti: la frase di Flavia Vento fa riemergere i dubbi

Totti e Ilary Blasi: arriva un quarto figlio?

Circola nel web ultimamente la notizia che Ilary e Francesco Totti siano pensando ad un quarto figlio e, a confermare questa intenzione, come riportano diversi giornali, sarebbero alcuni amici della coppia che parlano proprio di un presunto quarto figlio in arrivo. Intanto il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto di Francesco Totti e Ilary Blasi sulla neve. Visto che Francesco Totti aveva dichiarato che per avere il quarto figlio sarebbe stato importante trovare il momento giusto, viene da chiedersi perché non potrebbe essere proprio questo! I due, anche se stanno insieme da 18 anni, sembrano avere una relazione intramontabile con un amore che cresce giorno dopo giorno. Così nelle foto scattate dai paparazzi si vedonoi due sono abbracciati che si baciano con passione nella cornice di Ortisei. Francesco e Ilary sono innamorati proprio come il primo giorno e il fatto quindi che la coppia stia pensando ad un quarto figlio, nonostante per ora sia solo un rumors non confermato che circola nell’aria già da un po’, potrebbe trovare concretezza proprio in questa particolare cornice così romantica. Tra la neve, il camino, il tramonto e il calore del loro amore, basterebbe una scintilla di passione in più per convincere i due ad avere un nuovo bebé in casa Totti. Sarà così? O i due manterranno la famiglia così com’è?

Per sapere tutto su Francesco Totti e Ilary Blasi CLICCA QUI