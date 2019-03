La vicenda Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi ha scatenato un bel po’ di polemiche. Ma quanto è appena accaduto lascia veramente tutti di stucco: è appena arrivata la notizia riguardante il capoprogetto Cristiana Farina ed altri autori che hanno lasciato il lavoro. Una notizia che, di certo, non è piacevole.

Fuori Farina ed alcuni autori da L’Isola dei Famosi

Ce lo fa sapere direttamente l’azienda con una nota diffusa alla stampa nel pomeriggio. Una nota in cui si legge il nome del capoprogetto, ma non quello degli altri autori. Il caso Riccardo Fogli ha sollevato un polverone enorme sull’Isola dei Famosi e questo potrebbe essere solo il primo di tanti altri colpi di scena che si susseguiranno nei giorni a venire.

Il video di Fabrizio Corona mandato in onda a L’Isola dei Famosi ha un po’ indignato tutti. A cominciare da Alda D’Eusanio, Alba Parietti e gli altri ospiti. Tante critiche e commenti negativi sono arrivati anche dal popolo social che si è particolarmente indignato per i toni e le parole utilizzati da Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli. Sono tantissimi, ormai, i messaggi di solidarietà arrivati per il naufrago che, in questo momento, non starà sicuramente trascorrendo giorni facili all’Isola dei Famosi.

Le parole di Corona contro Riccardo Fogli

“Ho le prove del tradimento di tua moglie. Un tradimento che va avanti da anni”. E’ così che esordisce Fabrizio Corona nel video rivolto a Riccardo Fogli che, in diretta dall’Honduras, ascoltava tutto pienamente sofferente ed in lacrime. Evidentemente, non è a conoscenza di quanto stia accadendo in Italia in queste ore, ma di sicuro sarà informato nella prossima puntata. Non saranno semplici questi giorni sull’isola per Riccardo Fogli, nessuno lo mette in dubbio. Tuttavia, ha dimostrato di avere uno spirito combattivo che di sicuro non lo butterà giù particolarmente. I compagni hanno già dimostrato di stargli vicino in questo momento delicato e non si fermano i messaggi degli amici, tra cui anche Roberto Facchinetti, che lo segue a distanza.

