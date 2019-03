Stasera in Tv Mamma o Papà, cosa sapere sul film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese in onda oggi, 6 marzo 2019.

Va in onda questa sera mercoledì 6 marzo 2019 il film Mamma o Papà di Riccardo Milano un remake di un film francese del 2015. Il film della durata di 98 minuti uscito per la chiamata al cinema nel 2017 è un attore è un film molto divertente situazione leggermente però improbabili La famiglia è scoordinata e quando i due decidono di divorziare si ritrova un pochino di pace fino a quando però nicola decide di partire per il Mali per lavoro e allo stesso tempo anche Valeria dovrebbe andare in Svezia per continuare il suo lavoro da ingegnere quando si raccolgono però di dover gestire i figli in situazione torna ad essere nuovamente incasinata

Mamma o Papà? La trama del film commedia

la trama di questo film mamma papà racconta di Nicola e Valeria che dopo 15 anni di matrimonio hanno deciso di divorziare hanno tre figli dei lavori ottimi una bellissima casa ma non si amano più è una volta arrivati ad un accordo consensuale sulla separazione decidono di rimettersi in gioco col lavoro entrambi ottengono così una proposta di trasferimento All’estero ma non so come fare con i figli inizialmente Valeria accetta di rimanere a casa e di lasciare che il marito Nicola prosegue la sua carriera ma quando scopre che ha una relazione con una infermiera giovanissima non vuole più sacrificarsi e inizia così una battaglia per non avere l’affidamento esclusivo dei figli per quanto riguarda le curiosità su questo film sappiate che le scene sono state girate quasi tutti a Treviso altri invece Vicenza.

Mamma o Papà? Il cast e i personaggi principali

Il cast di Mamma o Papà è composto da diversi personaggi famosi per un mix straordinario e molto divertente. Ecco chi sono i protagonisti principali.

Paola Cortellesi: Valeria Mozzati

Antonio Albanese: Nicola Vignali

Carlo Buccirosso: ingegner Gianrico Bertelli

Matilde Gioli: Melania

Luca Angeletti: Giorgio

Roberto De Francesco: Federico

Stefania Rocca: Sonia

Claudio Gioè: Furio

Anna Bonaiuto: giudice Annamaria Pirillo

Sonia Davanzo: zia Armida

Niccolò Senni: agente immobiliare

Marianna Cogo: Viola

Luca Marino: Matteo

Alvise Marascalchi: Giulietto

