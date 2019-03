Nina Moric si difende e accusa Belen su Instagram: ecco il motivo dello sfogo contro la Rodriguez.

Una vicenda che riguarda una sola coppia ma che ha coinvolto una marea di persone. Si tratta dell’ormai famoso tradimento, o presunto tale, della moglie di Riccardo Fogli, Karin. Una storia di cui si parla ovunque, commentata da chiunque. Soprattutto sui social. Ed è proprio lì che in queste ore sono nate tantissime polemiche. Botte e risposte, frecciatine e frasi pungenti: tantissimi vip hanno detto la loro sulla questione, non esitando a schierarsi contro l’Isola dei Famosi e Fabrizio Corona per il poco tatto con cui è stata trattata la vicenda. Tra questi vip, lei: Belen Rodriguez, che con una storia sul suo Instagram ha espresso la sua rabbia nei confronti di quanto andato in onda nel corso dell’ultima puntata del reality. Alla bella argentina ha risposto, come prevedibile, il suo ex Fabrizio Corona. Ma non solo. Anche Nina Moric ha voluto dire la sua, ritenendo Belen “l’ultima delle persone che può fare la morale.”

Nina Moric si difende: ecco il motivo dello sfogo contro Belen

Dopo i video postati nelle Instagam Stories del suo profilo, Nina Moric ha pubblicato un nuovo post poche ore fa. Un post in cui spiega il motivo del suo sfogo contro la Rodriguez, con la quale condivide un famoso e chiacchieratissimo ex fidanzato, Fabrizio Corona. Nei video postati ieri, alcuni dei quali cancellati poco dopo, la Moric aveva definito Belen l’ultima persona in grado di fare la morale a qualcuno. Il motivo? L’ha spiegato oggi, in un post in cui ha scritto delle parole molto forti. A Nina non sarebbero andati giù alcuni comportamenti che la showgirl argentina avrebbe assunto mentre la Moric si trovava sull’Isola dei Famosi. Postiamo in seguito la foto in cui è raccontato l’episodio. Come finirà questa storia?

