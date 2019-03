Paola Ferrari, si scaglia anche contro la D’Amico: “Sfasciata una famiglia”

E’ un periodo in cui, apparentemente, la nota giornalista sportiva della RAI ne ha per tutti. Ed in particolar modo questo discorso vale per le sue colleghe che si occupano di sport. Va avanti, infatti, da tempo la diatriba unilaterale con la bellissima Diletta Leotta che proprio in questi giorni ha visto andare di scena l’ennesimo capitolo. In una lunga intervista rilasciato al settimanale “Oggi”, però, la conduttrice storica della Domenica Sportiva ha messo nel mirino Ilaria D’Amico.

Volto noto di Sky Sport, è un personaggio noto alla cronaca rosa per la sua relazione con Gianluigi Buffon, nata mentre l’ex portiere della Juventus era ancora sposato con Alena Seredova. E le sue dichiarazioni hanno fatto discutere e non poco.

Paola Ferrari si scaglia anche contro Ilaria D’Amico

Nella lunga intervista concessa ai taccuini del settimanale “Oggi”, la giornalista della RAI, oltre ad aver parlato di Diletta Leotta, si è volutamente soffermata anche sulla collega di Sky Sport. Queste le sue parole: “Se le donne vengono criticate più degli uomini? Dipende. Guardi Ilaria D’Amico: ha rotto la famiglia di Gigi Buffon, che aveva anche dei figli piccoli, e nessuna critica l’ha sfiorata”. Parole dunque non propriamente delicate quelle utilizzate dalla giornalista Ferrari, ed a questo punto è lecito attendersi una replica da parte della D’Amico che di certo vorrà dire la sua su questa vicenda comunque sempre molto spinosa.