Pietro Tartaglione senza freni: ecco il contenuto del messaggio che gli ha inviato Andrea Damante.

Non sembra avere fine la lite social del giorno. Si tratta di due delle coppie più famose uscite dalla trasmissione di Uomini e donne. Tutto ha inizio da una storia pubblicata da Pietro Tartaglione, fidanzato e quasi marito di Rosa Perrotta. Una frase contro le relazioni finte che durano 15 giorni, il tempo di qualche copertina. Una frecciatina a Giulia De Lellis? Per molti si. Anche per Giulia, che non ha perso tempo a rispondere al bel Pietro, commentando una sua foto. In poco tempo, un gran caos ha invaso il web. Botte e risposte, a cui hanno partecipato anche altre persone. Rosa, in difesa del fidanzato, ha scritto un lungo post nelle sue storie contro Giulia, ma non solo. Pietro accusa Andrea Damante, ex di Giulia con il quale la ragazza si sarebbe rivista, di avergli scritto un messaggio con tono molto minaccioso. E proprio nelle ultime ore, Pietro ha postato la conversazione con Damante.

Sembra che nella giornata di oggi, Andrea Damante sia accorso in difesa di Giulia De Lellis. Questo fa pensare che le voci di un possibile ritorno di fiamma siano più che fondate. Ma dopo aver solo accennato di un messaggio abbastanza intimidatorio ricevuto da Damante, poco fa Pietro ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno screen in cui è possibile leggere la conversazione. Si tratta di messaggi via Whatsapp, in cui Andrea ( non si legge il numero, nè il nome) si sarebbe rivolto a Pietro in modo non proprio elegante. Una lita che sembra non avere fine, insomma, e che ora dopo ora si arricchisce di nuovi particolari. Quel che è certo, a questo punto, è che tra Giulia e Andrea c’è di nuovo qualcosa di grande. E questo spiegherebbe anche la fine improvvisa della relazione tra la De Lellis e il cantante Irama. E voi, da che parte state?

