Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, scontro social tra i due: ecco cosa sta accadendo

La vita sentimentale di Pietro Tartaglione procede a gonfie vele. L’ex corteggiatore di Uomini e donne, infatti, vive una fantastica storia d’amore con Rosa Perrotta. I due, com’è noto a tutti, si sono conosciuti all’interno degli studi televisivi di Uomini e Donne. E da quel momento non si sono più lasciati. Tanto che a giugno convoleranno a nozze. E dopo un mese, inoltre, diventeranno genitori del piccolo Domenico. Insomma, una vita sentimentale davvero piena. Ed è proprio su questo argomento che Pietro scrive un messaggio al vetriolo su Instagram. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, scontro social tra i due: ecco cosa scrive il napoletano su Instagram

Come dicevamo quindi, Pietro Tartaglione ha scritto un messaggio davvero al veleno su Instagram. Nella story riproposta sopra, infatti, l’attuale compagno di Rosa Perrotta scrive delle parole davvero molto significative. “Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni”, scrive l’avvocato di Caserta. Non sappiamo con certezza a cosa si riferisca in particolare. Anche se ci sono tutti i presupposti per far credere che questo sia un chiaro messaggio per Giulia De Lellis. Ed, in particolare, a tutto ciò che è accaduto in questi ultimi giorni. Proprio in un recente articoli, infatti, vi abbiamo parlato della rottura definitiva dell’influencer romana con Irama. Certo, non c’è nulla di certo. Eppure, però, istantanea è la risposta della romana. La quale, come al solito, non le manda certo a dire.

Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, scontro social tra i due: ecco la risposta dell’influencer

Il messaggio di Pietro Tartaglione è molto chiaro, bisogna ammetterlo. E, sebbene non ci siano chiari riferimenti, c’è chi si è sentito chiamata in causa. E ha risposto. Parliamo, infatti, di Giulia De Lellis. L’influencer, appena letto il messaggio, ha ovviamente espresso la sua opinione al riguardo. E, come al solito, non le ha mandato certo a dire. “Hai bisogno di farti credere distrutto e separato per comunicare in tv di aspettare un figlio. E vieni a dire a me questo?”, scrive la De Lellis. “Quando sono davanti a voi, non mi guardate nemmeno in faccia”, continua. Insomma, a quanto pare sembra proprio che tra la coppia e l’influencer non corra buon sangue. Ovviamente i motivi non sono noti. Ma come andrà a finire la faccenda? Ci sarà un chiarimento secondo voi?

Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, scontro social tra i due: arriva la contro la controrisposta di Pietro

Insomma, è un vero e proprio scontro social. Non solo, infatti, dopo il suo messaggio è arrivato la risposta di Giulia. Ma adesso è arrivata, addirittura, la controrisposta di Pietro. Ovviamente, sempre su Instagram.

Insomma, un botta e risposta davvero incredibile. Voi da che parte state?