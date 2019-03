Continua lo scontro tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis. Stavolta arriva la risposta di Rosa Perrotta in difesa del suo compagno.

Nelle ultime ore Pietro Tartaglione ha scritto un messaggio, all’interno delle sue storie Instagram, che ha scatenato l’ira della nota influencer Giulia De Lellis che si è sentita chiamare in causa. Il messaggio pronunciava queste parole: “Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni”. All’interno del testo non erano specificati nomi ma ci sono diversi presupposti per far credere che questo sia un chiaro messaggio per Giulia De Lellis. Con un particolare riferimento a tutto ciò che è accaduto in questi ultimi giorni. Tuttavia stavolta ha creare scalpore è stato un messaggio scritto da Rosa Perrotta. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Scontro tra Tartaglione e De Lellis, arriva la risposta di Rosa Perrotta

Rosa Perrotta, come il suo compagno, ha utilizzato le storie Instagram per rispondere alle varie accuse poste da parte della nota influencer Giulia De Lellis. La Perrotta chiarisce subito che a lei non interessa la vita altrui ma poiché è stata chiamata in causa da un messaggio molto forte che la riguarda, preferisce rispondere: “Mi fa piacere che questa ragazza sappia tutte queste cose di noi. – riferendosi alla De Lellis – La vedo sul pezzo. […] A differenza sua, data l’educazione che mi contraddistingue, non mi sono permessa di definirla cogl**** in quella occasione – riferendosi a quando la nota influencer dichiarò all’interno di un programma di avere paura di poter prendere una malattia bevendo da un bicchiere di un omosessuale – ma ignorante e omofoba, sicuramente.” La Perrotta continua attaccando pesantemente la De Lellis soffermandosi sulla sua conoscenza della lingua italiana. Rosa Perrotta però non chiude qui il discorso.

La storia continua con un altro messaggio dove la Perrotta chiarisce il suo mettere in mostra in tv soltanto cose belle come l’amore, il matrimonio e l’arrivo di un figlio. Ed è proprio su questo punto che lei si sofferma: “Non mi pare che tra condividere la propria vita sui social, e farlo in tv cambi qualcosa anzi, vi svelo un segreto: oggi il business vero si fa proprio sui social – ricollegandosi alla vita quotidiana delle influencer – ma condivisione o meno, tutto ciò non leva niente a quello che siamo realmente nella vita: una giovane coppia che si ama ed è felice di aspettare un figlio, ma soprattutto di trasmettere valori e principi sani pur essendo nati in tv”. La Perrotta conclude il discorso chiedendo un po’ d’educazione e umiltà prima di parlare della coppia. E voi, avete una vostra idea su questa vicenda?

