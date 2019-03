Uomini e Donne, notizia sconvolgente nel parterre femminile del Trono Over di Maria De Filippi, Pamela spiega di essere stata picchiata.

Arriva una notizia sconvolgente nel mondo di Uomini e Donne. Pamela Barretta, una delle signore del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, ha dichiarato di essere stata picchiata in passato.

Uomini e donne la confessione di una corteggiatrice

La donna pugliese attualmente ha una storia con un altro uomo del parterre del trono over di Uomini e Donne, Stefano. La donna aveva spiegato di aver avuto in passato un compagno non proprio standard. Anzi pare che l’avesse riampita di bugie nel corso della loro relazione. Questo era stato uno dei motivi che aveva costretto Pamela a non fidarsi degli uomini e quindi anche di Stefano l’uomo che attualmente sta frequentando.

Pamela Uomini e Donne, la confessione: “Mi hanno piacchiato”

Nessuno però credeva che il passato di Pamela si nascondesse qualcosa di così tragico come l’essere stata vittima di violenze. Durante la giornata di oggi infatti la corteggiatrice di Uomini e Donne spiegherà che è stata picchiata e le hanno addirittura ha rotto un timpano con un pugno. Così per diverso tempo scopriamo che Pamela è stata legata a un uomo molto violento. Questa è la prima volta che una donna del parterre di Uomini e Donne racconta di un episodio di questo genere e porta così alla luce una realtà purtroppo che accomuna molte donne. Pamela Barretta spiega soprattutto l’atrocità dell’essere stata vittima di violenza e ci si chiede se questa confessione servirà forse come monito per tutti gli uomini per approcciarsi in maniera diversa e più elegante nei confronti di tutte le donne che sono nello studio del programma di Maria De Filippi.

