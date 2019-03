Vieni da Me, Caterina Balivo chiama tra i suoi ospiti Paolo Vallesi e con lui ripercorre la storia della sua carriera.

Paolo Vallesi, famoso cantante, è ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo e ripercorre la sua carriera e la sua vita con il gioco de La Cassettiera. Si comincia subito con la sua infanzia e poi si arriva a parlare del successo a Sanremo e poi nel programma Ora o Mai Più.

L’infanzia di Paolo Vallesi: moglie e esordi

Paolo Vallesi racconta che nella sua infanzia non aveva una condizione economica stabilissima: “I miei genitori si sono privati di una vacanza o di una cena fuori per permettermi di inseguire i miei sogni. Da piccolo avevo fatto una lettera a Babbo Natale perché volevo una pianola come il mio amico Claudio. Alla fine i miei me la regalarono, ma le lezioni di piano costavano. Ho fatto volantinaggio a 13 anni, pulivo le vetrine dei negozi, tutto per guadagnare soldi per il pianoforte a noleggio e il maestro. Per non pagare le lezioni ho sposato poi sua figlia, Cinzia. Scherzo scherzo! Il mio maestro di musica, Walter Savelli, mi disse: Una lezione la paghi tu, una te la pago io perchè hai talento”.

Festival di Sanremo Paolo Vallesi e il ricordo del Festival con Mimì

Per quanto riguarda la partecipazione del Festival di Sanremo nel 1999 Paolo Vallesi racconta: “La mia prima discografica fu Caterina Caselli: lavoravo in uno studio di registrazione a Modena, venne Raf a fare un remix gli fecero sentire dei miei provini e a lui piacque. Alla sera Raf incontrò per caso Caterina Caselli e gli propose il mio pezzo. Da lì arrivammo a Sanremo. Dopo la mia prestazione a Sanremo nel 1999, mio papà andò a dormire e al mattino lo avvisarono che avevo vinto. L’anno scorso con Ora o Mai più papà fece uguale e io ho vinto nuovamente! Il secondo anno del Festival di Sanremo prima che proclamassero il vincitore, una giornalista fece un’intervista a ognuno di noi come se fossimo i vincitori. Credevo di aver vinto veramente. Alla fine vinse Luca Barbarossa e al secondo posto Mia Martini, terzo io. Sono stata contentissimo, non sarei mai voluto arrivare prima della grandissima Mimì, non me lo sarei meritato”.

Paolo Vallesi e la nuova fidanzata: chi è e cosa sapere

Nel 2001 Paolo Vallesi e la moglie Cinzia si sono lasciati: “Ci siamo lasciati l’11 settembre 2001, quando c’è stato l’attentato alle Torri Gemelle. I matrimoni finiscono, abbiamo comunque un rapporto meraviglioso non solo per Francesco, ma per stima e rispetto. Quando scrivo una canzone Cinzia è la prima che la deve ascoltare. L’amore si trasforma, le nostre strade si sono divise non condividevamo più lo stesso modo di vivere. Ora ho una nuova compagna da pochissimo e siamo felici. Cinzia anche, e ora il rapporto va bene”.

