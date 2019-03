Ballando con le Stelle, cast completo: svelati tutti i nomi dei concorrenti della nuova edizione.

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Il programma del sabato sera riserverà tantissime sorprese e novità. La prima è legata alla data di debutto. Inizialmente infatti il programma doveva andare in onda con la sua prima puntata l’11 marzo. Poi però, per evitare la concorrenza di C’è Pota Per Te, si è deciso di far partire la trasmissione il 30 marzo. Dunque manca davvero poco al debutto, meno di venti giorni e lo show avrà inizio. Intanto poco fa è stato finalmente ufficializzato tutto il cast di questa edizione 2019. Tra conferme, rifiuti e nomi inaspettati ecco chi ci terrà compagnia a ritmo di musica nei sabati sera targati Rai.

Ballando con le Stelle, cast completo: svelata la lista ufficiale di tutti i concorrenti del dance show di Rai Uno

Ballando con le Stelle andrà in onda da sabato 30 marzo e sarà il diretto competitors di un colosso del sabato sera targato Mediaset, ovvero il Serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5. Dopo tante indiscrezioni, tira e molla su nomi illustri, rifiuti e sorprese, poco fa è stata ufficializzata la lista del cast completo del dance show. eccola a voi:

Manuela Arcuri, attrice

Ettore Bassi, attore

Enrico Lo Verso, attore

Angelo Russo, attore

Milena Vukotic, attrice

Nancy Brilli, attrice

Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore

Two Twins, duo di Avanti Un Altro

Lasse Matberg, web star

Marco Leonardi, youtuber

Antonio Razzi, politico

Suor Cristina, suora

Insomma un cast molto variegato, tra attori, attrici, ex calciatori, web star, politici ed addirittura suore. Con un cast del genere non ci si annoierà di certo. Adesso non ci resta che aspettare il 30 marzo per godersi questa nuova edizione di Ballando con le Stelle.